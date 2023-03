Hier hätten die Preise durchschnittlich rund 16,8 Prozent über denen von Februar 2022 gelegen. Teurer seien insbesondere die Produkte im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (plus 25,6 Prozent), Fleisch- und Fleischerzeugnissen (plus 21,4), Zucker, Süß- und Backwaren (plus 21,4) sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln (plus 18,2).

Im Februar stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent. Beim aktuellen Rückgang handle es sich um den fünften in Folge. Damit ist er erstmals seit fast zwei Jahren nicht mehr zweistellig, wie das Statistische Bundesamt angab. Während die Steigerung der Großhandelspreise im Dezember 2022 noch bei 12,8 Prozent gelegen hätten, seien es im Januar 2023 nur noch rund 10,6 Prozent gewesen. Im vergangenen Frühjahr habe der Preisanstieg zeitweise mehr als zwanzig Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im Februar 2023 leicht um 0,1 Prozent.