Während in Deutschland die Besteuerung von Kuhmilch bei sieben Prozent liegt, wird die vegane Alternative mit 19 Prozent fast dreimal so hoch besteuert. Deshalb fordert der Online-Supermarkt Knuspr nun nicht nur die gesetzliche Umsatzsteuersenkung, sondern ruft die Initiative „Steuerrunter“ ins Leben.

Damit schenkt der Online-Supermarkt seinen Kunden als erster Lebensmittelhändler die erhöhte Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchersatzprodukte, und zwar auf eigene Kosten. Mit Eingabe des Codes „steuerrunter” reduziert sich der Preis von Pflanzendrinks im Warenkorb um den erhöhten Mehrwertsteuersatz. „Die proaktive Senkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen ist ein vorbildlicher Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Hier zeigt ein maßgebendes Unternehmen der Politik den Weg in die Zukunft auf“, so Virginia Cecchini Kuskow, Projektmanagerin beim Verband Proveg.

„Es gibt für mich keinen akzeptablen Grund, dass unsere Kunden für Milchersatzprodukte mehr zahlen sollten. Darum reduzieren wir kurzerhand die Preise um die Mehrwertsteuerdifferenz. Da wir ohnehin beim plant-based-Sortiment die Maßstäbe in Deutschland setzen, ist das nur ein logischer Schritt", so der Commercial Director bei Knuspr, Stephan Lüger, abschließend.