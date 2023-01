Weltweit liegt der Umsatz des Unternehmens bei 482 Millionen Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen Summen im hohen Millionenbereich unter anderem für die Erweiterung des Logistikzentrums und für den Bau des Fackelmann Möbel Centers in Hersbruck. Nach vierjähriger Bauzeit unterbrochen durch die Pandemie, ist in Jaipur (Indien) eine Fabrik für Edelstahlprodukte und Kochgeschirr entstanden. Die Produktion des Kochgeschirrs sei zunächst für den lokalen indischen Markt avanciert und den Export nach Europa und in die USA plane man für 2024.

„Mit einer breitaufgestellten internationalen Innovations- und Investitionsstrategie starten wir zuversichtlich in ein ambitioniertes neues Jahr. Fackelmann Brands ist mit fast 45 Business Units auf sechs Kontinenten, diversifiziert und daher in der Lage, diese herausfordernde Zeit gut zu meistern. International ist die wirtschaftliche Lage deutlich besser, 70 Prozent unserer Umsätze werden außerhalb der DACH-Region erwirtschaftet, wodurch wir unseren Umsatz halten und weiter ausbauen können. Unser Wunsch, das Unmögliche möglich zu machen, steht außer Frage“, sagt Martin Strack, CEO der Fackelmann Brands.

Mit Etablierung der Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Familienunternehmen Epoca sei der Eintritt in den US-Markt sehr erfolgreich gelungen. Walmart sowie Kroger, die größte LEH-Kette der USA, zählten nun zum Kundenportfolio des Unternehmensverbunds. Laut Unternehmen mache die Kategorie Kochgeschirr dabei rund 50 Prozent des Umsatzes aus. Die amerikanische Lizenzmarke „Tasty“, die weltweit über das Fackelmann-Firmennetzwerk vertrieben wird sei nun in mehr als 20 Ländern erhältlich. Unter der neuen Marke „Lifeney“ vertreibt das Unternehmen Aufbewahrungs- und Ordnungshelfer, insbesondere für Kinder. Durch Kooperationen mit „Bobo Siebenschläfer“, „Shaun das Schaf“ und „die Maus“ für das 2023 erhoffe man, neue Zielgruppen im Bereich Kids sowie Lifestyle und Interior zu erreichen.