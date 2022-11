Innovation sind superwichtig - für so ziemlich jedes Unternehmen. Van Hees, einer der führenden Hersteller von Gewürzen und Zusatzstoffen, bringt innovative Lebensmittel auf den Markt. Was das heißt und warum das wichtig ist, erklärt Robert Becht, Teil der Van Hees Geschäftsführung, im Gespräch mit Reiner Mihr und Elena Kuss.

Robert Becht ist gelernter Fleischermeister und staatlich geprüfter Fleischtechniker. Der gebürtige Wiesbadener war für verschiedene Betriebe in der Fleischbranche tätig und sammelte international Erfahrung durch die Tätigkeit als Produktentwickler für Woolworths Ltd. in Australien. Im November 1997 kam Becht zu Van Hees, wo er in unterschiedlichen Positionen tätig war: So gründete er die Bereiche internationales Produktmanagement und CRM-Management, die er beide mehrere Jahre leitete. Seit Januar 2013 ist er Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2017 übernimmt Becht Einkauf, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Marketing und Vertrieb in der Geschäftsführung.

