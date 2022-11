In einem offenen Brief fordert der Markenverband Industrie und Handel auf, zu faktenbasierten Gesprächen zurückzufinden. Es widerspreche eklatant den Tatsachen, dass die Industrie der Inflationstreiber sei. So würde der Preisanstieg bei Handelsmarken kontinuierlich über dem von Markenartikeln liegen.

Der beispiellose Anstieg der Kosten für Rohmaterial, Verpackung, Energie, Transport und Personal stellt Industrie und Handel seit Wochen gleichermaßen vor Herausforderungen. Der Markenverband beobachtet besorgt, dass sich die Konfrontation zwischen Industrie und Handel, wie notwendige Preisanpassungen aufgrund von Kostensteigerungen verteilt werden müssen, zunehmend verschärfe und der Ton rauer werde.

„Um tragfähige Lösungen im Rahmen der Kostenexplosion zu finden, bedarf es eines fairen und partnerschaftlichen Austauschs. Öffentliche Schuldzuweisungen und Polemik helfen uns nicht weiter“, betont Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer des Markenverbands. Der Vorwurf von Teilen des Handels, die Industrie sei der Inflationstreiber, widerspreche eklatant den Tatsachen. „Wir haben den Zeitraum seit März 2022 betrachtet und stellen einen erheblichen Preisanstieg auch bei Handelsmarken fest. Er dürfte den wirtschaftlichen Notwendigkeiten geschuldet sein. Die Preissteigerung der Handelsmarken liegt allerdings kontinuierlich über derjenigen von Markenartikeln.“

Das Phänomen ließe sich nicht nur in Deutschland beobachten, sondern auch in anderen westeuropäischen Ländern. Bemerkenswert sei jedoch, dass die Differenz in Deutschland noch einmal deutlich stärker ausfalle als in Frankreich, Italien oder Spanien.

Christian Köhler weiter: „Letztlich sind es doch gerade die Innovationen der Marken, die zum gemeinsamen Nutzen von Verbrauchern, Handel und Herstellern neue Kaufimpulse setzen und Wert schaffen. Vor dem Hintergrund der durch den Angriffskrieg nur aus den Schlagzeilen geratenen, aber weiterhin dringend zu realisierenden Transformation zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft sind diese Innovationen nötiger denn je.“