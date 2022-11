Die Wiener Feinbäckerei Heberer investiert weiter im Rhein-Main-Gebiet und eröffnet am kommenden Samstag eine Filiale in Offenbach. Bundesweit betreibt das Traditionsunternehmen bereits über 200 Filialen.

In dem sogenannten „Freestander“, einer freistehenden Filiale, erwartet die Kunden laut Heberer künftig ein einladendes Ambiente und gastronomisch neben einem Frühstück oder Brunch zum Beispiel warme Snacks, Backwaren und Stückchen des Unternehmens.

Die beiden Geschäftsführer und Geschwister Sandra und Georg P. Heberer zum neuen Standort in Offenbach: „Unsere Kunden an der Waldstraße in Offenbach werden ein tolles Angebot erleben. Wir haben dort all das realisiert, was wir in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt haben: Frontbaking, warme Snacks und Außen- wie Innengastronomie.“

Mit knapp 100 Filialen gehört das Unternehmen aus Mühlheim/Main, das 2021 sein 130-jähriges Jubiläum feiern konnte, zu den führenden Anbietern von Backwaren und Snacks im Rhein-Main-Gebiet. Mit über 200 Filialen in den Kernregionen Rhein-Main, Berlin und Thüringen sowie an Hochfrequenzstandorten wie Bahnhöfen und Flughäfen gehört Heberer bundesweit zu den Marktführern der Branche.