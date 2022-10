Der norwegische Online-Supermarkt Oda hat nach eigenen Angaben die entscheidenden Weichen für seinen Markteintritt in Deutschland gestellt. Der Innenausbau seines neuen Logistikzentrums in Ragow Mittenwalde soll Ende des Jahres fertiggestellt und mit der Logistik-Plattform verknüpft werden.

„Bis Januar 2023 ist Odas Logistikzentrum einsatzbereit für eine Testphase mit ersten Nutzern in einzelnen Berliner Bezirken“, teilt das Unternehmen mit. Mit den Erfahrungen der Testnutzer will Oda das System und den Service „auf Herz und Nieren“ prüfen und das Kundenerlebnis weiter verbessern. Nach erfolgter Testphase plant Oda seinen Online-Supermarkt in einem Zug in ganz Berlin freizuschalten. Im Angebot sollen 9.000 frischen Lebensmitteln und Produkten für den gesamten Wocheneinkauf sein.

„Mit dem erfolgreichen Start in Helsinki Anfang dieses Jahres hat Oda den ersten Schritt in die internationale Expansion getan. Jetzt geht es mit Berlin weiter”, sagt Malte Nousch, Managing Director von Oda Deutschland. Am deutschen Logistik-Standort will Oda angeblich bis zu 800 Arbeitsplätze schaffen. Das rund 15.400 Quadratmeter große Logistikzentrum im Berliner Süden soll mit modernster Lager- und Kommissionier-Technik ausgestattet und für die Steuerung über Odas unternehmenseigene Logistik-Plattform eingerichtet werden. Diese integriere sämtliche Schritte in der Lieferkette für Lebensmittel – von der Beschaffung bis hin zur Lieferung – und optimiere sie durch den gezielten Einsatz von Automatisierung und Machine Learning, so das Unternehmen. Auf der Dachfläche wurde eine 7.600 qm große Photovoltaikanlage installiert, die bis zu 50 Prozent des Energiebedarfs des Komplexes abdeckt. Zudem nutzt Oda in den Hallen Kühl- und Tiefkühlanlagen mit Wärmerückgewinnung.