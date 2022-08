Gewinn verdoppelt Tchibo trotz Corona erfolgreich

Der Handelskonzern und Kaffeeröster Tchibo hat sich auch 2021 gegen die Folgen der Corona-Pandemie gestemmt. Unter dem Strich legte Tchibo beim Umsatz um 4 Prozent auf gut 3,25 Milliarden Euro zu, wie die Tchibo-Holding Maxingvest am Dienstag in Hamburg mitteilte. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) sprang ein Gewinn von 176 Millionen Euro heraus, fast doppelt so viel wie im Vorjahr mit 90 Millionen Euro.