Das Marine Stewardship Council (MSC) mit Sitz in London wurde im Februar 1997 gegründet und verwaltet das weltweit erste und bis heute anerkannteste Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Fischereien. Mehr als 400 Fischereien in 52 Ländern rund um den Globus hätten sich in den vergangenen 25 Jahren nach den strengen Umweltkriterien des MSC von unabhängigen Gutachtern prüfen und zertifizieren lassen, teilt das MSC mit.

1.700 messbare Verbesserungen auf und in den Meeren konnten diese zertifizierten Fischereien seitdem bewirken, zum Beispiel weniger Beifang, mehr Schutzgebiete, bessere Kontrollen und effektiveres Bestandsmanagement. In den vergangenen 25 Jahren hätten laut MSC mehr als 5.000 Unternehmen weltweit MSC-zertifizierten Fisch und Meeresfrüchte in ihr Angebot aufgenommen, sodass Verbraucher rund um den Globus heute aus über 20.000 Fischprodukten mit MSC-Siegel wählen könnten. Weltweite Spitzenreiter im Angebot MSC-zertifizierter Produkte seien Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Allerdings stammten erst 14 Prozent der weltweiten Fischanlandungen aus kontrolliert nachhaltiger Fischerei. Rupert Howes, Geschäftsführer des MSC, bemängelt, dass mehr als ein Drittel der weltweiten Fischbestände überfischt seien. „Wir alle müssen jetzt handeln, um die biologische Vielfalt der Meere zu schützen, und mit ihr auch die Lebensgrundlage der Menschen, die von Fisch als Nahrungs- oder Einkommensquelle abhängig sind. Als Konsumenten haben wir Einfluss auf Veränderungen. Wir können mit Maß konsumieren und mit bewussten Kaufentscheidungen gezielt diejenigen Fischereien belohnen, die nachhaltig fischen.“

Weiter fordert Howes die Politik auf, weltweit die notwendigen Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Fischereimanagement zu setzen.