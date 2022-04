Landgard hat sich im Geschäftsjahr 2021 weiter positiv entwickelt und erneut ein deutliches organisches Umsatzwachstum von 246 Millionen Euro (+12 Prozent) gegenüber dem Vorjahr auf 2,3 Milliarden Euro erzielt, teilt die Erzeugergenossenschaft mit. Auch das Ergebnis vor Steuern (EBT), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie der Rohertrag konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Die genauen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 werden im Rahmen der Vertreterversammlung der Landgard eG im Juni 2022 präsentiert.

„Die positive Entwicklung ist für uns umso erfreulicher, weil die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2021 einmal mehr herausfordernd waren“, erklärt Carsten Bönig, Vorstand der Landgard eG. „Neben Corona-bedingten Faktoren wie vorübergehenden Zugangsbeschränkungen bei wichtigen Kundengruppen und weiterhin hohen Kosten für die Umsetzung von umfassenden Hygienekonzepten sind hier auch ungünstige Witterungsverhältnisse in wichtigen Anbaumonaten, die Durchführung erforderlicher Restrukturierungsmaßnahmen und Mehrkosten in Bereichen wie Logistik zu nennen. Dass sich Landgard all diesen Faktoren zum Trotz auch 2021 weiter positiv entwickelt hat, zeugt von der Stärke und der Substanz der Erzeugergenossenschaft Landgard.“

Getragen werde die positive Geschäftsentwicklung von beiden Geschäftsbereichen, wobei das Jahr 2021 für Blumen und Pflanzen mit einer Steigerung von 14 Prozent zum bereits guten Vorjahr besonders erfolgreich gewesen sei. Besonders erfreulich sei dabei, dass sämtliche Geschäftsfelder des Geschäftsbereiches Blumen und Pflanzen an diesem Umsatzwachstum beteiligt waren. Auch der Geschäftsbereich Obst und Gemüse konnte sich mit einer Umsatzsteigerung von 2,1 Prozent positiv zum Vorjahr entwickeln.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Landgard trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen ein weiteres Umsatzwachstum. Eine besondere Herausforderung stelle die aktuell vorherrschende Marktstörung mit einhergehenden Lieferkettenstörungen, mangelnder Warenverfügbarkeit und enormen Preissteigerungen dar.