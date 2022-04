Rewe teilte der Lebensmittel Praxis mit, dass aktuell über 80 Prozent der Kunden und Mitarbeiter freiwillig eine Maske tragen würden. In den Märkten setze man die von den Behörden gemachten Anordnungen einheitlich um. Dort, wo die gültige Landesverordnung keine Maskenpflicht mehr vorsehe, sei das Tragen einer Maske während des Einkaufs bei Rewe nicht mehr gesetzlich verpflichtend. Entsprechende Hinweise zur Maskenpflicht seien dann entfernt worden. Den Mitarbeitern empfehle man jedoch auf freiwilliger Basis das Tragen einer Maske.

Auch Edeka betonte gegenüber der Lebensmittel Praxis, dass man das Tragen einer medizinischen Maske beim Besuch der Märkte zum Selbstschutz der Kunden und Mitarbeiter empfehle. Leider habe der Gesetzgeber mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes entschieden, dass die Pflicht zum Tragen von Masken nur noch in Ausnahmefällen und in besonderen Hotspots angeordnet werden kann. Man könne nun nicht erwarten, dass Edeka mithilfe des Hausrechts weiterhin eine Maskenpflicht durchsetze, da die Möglichkeiten der Kontrolle fehlten.

Der Handelsverbands Bayern sieht ebenfalls, dass eine große Mehrheit der Bürger beim Einkaufen bislang weiter Maske trägt. In größeren Geschäften seien es mutmaßlich an die 80 bis 90 Prozent, sagte Sprecher Bernd Ohlmann am Samstag der Deutschen Presse Agentur. „Der Wegfall der Maskenpflicht hat nicht dazu geführt, dass nun keine Masken mehr getragen werden.“

Das bestätigt auch René Glaser, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Sachsen. Er erklärte, dass zahlreiche Kunden situativ handeln und die Maske aufsetzen würden, wenn es im Geschäft enger und die Kundenfrequenz höher wird oder die Verkaufsfläche kleiner ist. Darüber hinaus achteten die Kunden, die keine Maske mehr tragen, nach Einschätzung des Verbands mehr auf den Abstand.