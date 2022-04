Alnatura liefert demnächst Produkte bis an die Haustür. Der Bio-Supermarkt kooperiert dabei mit dem E-Commerce-Spezialisten Farmy aus der Schweiz.

Wie eine Unternehmenssprecherin des Bio-Supermarktes gegenüber der Lebensmittel Praxis sagte, startet ein Pilotprojekt in Kürze. Wenn der Konsument die Ware bestellt, wird die Ware in den Alnatura-Märkten zusammengestellt („gepickt“). Zudem ist es dem Verbraucher auch möglich, die Ware vor Ort in den Märkten abzuholen. Bei einer möglichen Auslieferung setzt Alnatura auf Elektrofahrzeuge. Alnatura kooperiert bei diesem Projekt mit dem E-Commerce-Spezialisten Farmy aus der Schweiz.