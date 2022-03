Seit dem Sommer 2021 leistet die Impfkampagne mit niedrigschwelligen Impfangeboten, Plakaten und Flyern in Geschäften und vielen Einkaufszentren unter Einbindung prominenter Impf-Testimonials einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Auch in den nächsten Monaten wollen sich der Handel und die Handelsimmobilienwirtschaft gemeinsam für die weitere Steigerung der Impfbereitschaft einsetzen und Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen vor Ort anbieten, heißt es in einer Pressemeldung.

„Eine Million Impfungen im Handel sind ein beeindruckender Zwischenstand“, erklärt Stefan Gerth, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland (HDE). „Doch es zählt weiterhin jede Impfung. Wir dürfen nicht erneut in eine Situation wie im vergangenen Herbst und Winter geraten. Die niedrigschwelligen Impfangebote des Handels wurden in den vergangenen Monaten sehr gut angenommen und werden auch in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen. Gemeinsam können wir aktiv zur Eindämmung und Überwindung der Pandemie beitragen.“

Joanna Fisher, CEO von ECE Marketplaces, europäischer Markführer im Betrieb von Shopping-Centern: „Mit einfachen, unbürokratischen und gut erreichbaren Impfangeboten in unseren Shopping-Centern und über 760.000 allein in Deutschland durchgeführten Impfungen konnten wir in den vergangenen Monaten einen wichtigen Beitrag zur Impfkampagne und zum Schutz vieler Menschen vor dem Virus leisten. Diese Angebote werden wir aufrechterhalten und nach Möglichkeit weiter ausbauen, um gemeinsam mit unseren Partnern und als Teil der Initiative noch mehr Menschen von den Vorteilen der Corona-Impfung zu überzeugen.“

Auch Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany des Immobilien- und Investmentunternehmens Unibail-Rodamco-Westfield, sieht die Impfkampagne als vollen Erfolg: „Die niedrigschwelligen Impfangebote in Einzelhandelsumfeldern sind ein wesentlicher Bestandteil der gesamten nationalen Impfkampagne. Wir sind froh, dass wir Teil von ‚Leben statt Lockdown‘ sind und setzen gemeinsam mit unseren Partnern alles daran, die Impfquote weiter zu erhöhen. Mit über einem Viertel der verabreichten Impfungen über unsere Center können wir einen wichtigen Beitrag in der Eindämmungsstrategie leisten.“