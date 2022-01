Agrarwirtschaft Neue Bauernproteste und Regierungspläne

Das Agrar-Bündnis „Wir haben es satt“ will am Samstag, den 22. Januar 2022 für einen Systemwechsel in der Landwirtschaft demonstrieren. Derweil kündigen das Bundesumwelt- und das Agrarministerium eine neue strategische Allianz an.