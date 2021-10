Während Wolt in anderen Ländern bereits Partnerschaften mit Lebensmittelketten wie Carrefour, Spar oder Kesko eingegangen ist, beginnt der Lieferdienst in Deutschland zunächst mit einer ersten Auswahl an selbstständigen Nah & Gut- und Edeka-Händlern. Darunter bekannte Berliner Adressen wie Nah & Gut Urbanstraße oder Edeka Zahl. Zukünftig werden über Wolt jedoch auch lokale Feinkost- und Delikatessenläden wie Mitte Meer, Super Iberico, Eataly oder Biogoods ihre Waren auch online verkaufen. Das Liefergebiet umfasst hierbei jeweils einen Radius von 3 Kilometern. Doch eine Ausweitung auf mehr Händler ist bereits geplant und soll zeitnah erfolgen, wie Wolt weiter mitteilte.

Wolt ist in den letzten Jahren gewachsen. Seit der Gründung von Wolt in Helsinki vor fünf Jahren ist das finnische Technologieunternehmen heute in 23 Ländern und über 220 Städten vertreten. Nach dem Markteintritt in Deutschland und dem erfolgreichen Start in Berlin ist Wolt heute neben Frankfurt am Main auch in Hamburg, Düsseldorf, München, Hannover und Köln verfügbar.