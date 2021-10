Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische bei Kaufland, kommentierte die Nachricht so: „In der Schweine- und Geflügelhaltung haben wir mit Programmen in der Haltungsform Stufe 3 bereits vor einiger Zeit ein gutes Fundament gelegt. Mit der Einführung von Rindfleisch aus Haltungsform Stufe 3 Außenklima vervollständigen wir unser Angebot.“

Das Rindfleisch aus Haltungsform Stufe 3 wird als Gulasch, Braten und Hackfleisch in allen über 700 Kaufland-Filialen in Selbstbedienung angeboten. In den östlichen Bundesländern inklusive Berlin auch als gemischtes Hackfleisch, ebenfalls in Selbstbedienung. Verbraucher finden die neuen Produkte unter der Kaufland Tierwohl-Eigenmarke K-Wertschätze. In Kürze ist das Rindfleisch zudem als Entrecote, Filet, Roastbeef und Hüftsteak deutschlandweit in Bedienung an den Fleischtheken erhältlich.