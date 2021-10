Der Umsatz der Gruppe ging im Geschäftsjahr 2020/21 (1.7.2020 bis 30.6.2021) leicht um 2,4 Prozent auf 7,76 Mrd. Euro zurück „Wir sind als Unternehmen mit viel Rückenwind unterwegs und erleben eine tolle Entwicklung“, sagt Matthias Bruch, Sprecher der Globus Holding, anlässlich der Bilanzpressekonferenz der Gruppe am heutigen Montag. „Die Corona-Pandemie hat uns nicht aus der Bahn geworfen, sondern gezeigt, dass wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, nutzen können, um uns deutlich weiterzuentwickeln.“

Die 49 deutschen Globus SB-Warenhäuser (Stand: Juni 2021) legten im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zu und verzeichneten ein Umsatzwachstum von 3,4 Prozent auf 3,50 Mrd. Euro (inkl. Tankstellen). Die Globus Fachmärkte beenden das Geschäftsjahr nach nahezu dreimonatiger Komplettschließung im zweiten Lockdown mit einem Umsatz von 1,87 Mrd. Euro (-3,7 Prozent). Dennoch bleibt das Ergebnis des Unternehmensbereichs auf Vorjahresniveau, auch dank des schnellen Ausbaus des Online-Geschäfts und erheblichen Investitionen in die digitale Transformation.

Mit der Übernahme von bis zu 16 Real-Standorten wird sich das Unternehmen inklusive eigener Standortentwicklungen in den kommenden Jahren um mehr als ein Drittel vergrößern. Entsprechend hoch sind die Investitionen der Globus-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr: 336,6 Mio. Euro investierte sie in die Entwicklung neuer Standorte wie etwa den Bau der SB-Warenhäuser in Eschborn und Neunkirchen, den Umbau der ehemaligen real-Standorte in Braunschweig, Krefeld und Essen, und die Modernisierung mehrerer Fachmarkt-Standorte.