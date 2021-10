Für vier von fünf Handelsbetrieben in Hessen ist das sogenannte 2G-Modell laut der Umfrage keine Option. Das geht aus einer am Freitag abgeschlossenen Befragung des Handelsverbands Hessen unter seinen Mitgliedern hervor.

Daher werde die überwiegende Mehrzahl der Händler „den täglichen Zugang wie gewohnt umsetzen“, sagte eine Sprecherin in Frankfurt (Main).

Auch die Edeka-Märkte bleiben „weiterhin für alle Kunden offen“, teilte die Zentrale in Hamburg mit. Die in dem genossenschaftlichen Verbund organisierten Kaufleute entscheiden allerdings eigenständig „über alle Maßnahmen in ihren Märkten“.

Hessen hatte in dieser Woche das 2G-Optionsmodell auf den gesamten Einzelhandel ausgeweitet und damit auch auf den Lebensmitteleinzelhandel.