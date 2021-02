Picnic: Liefergebiet in Dortmund ausgeweitet

Ab März haben Picnic-Kunden in der Innenstadt und im Norden Dortmunds die Möglichkeit, sich von Picnic mit frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs beliefern zu lassen. Der gut 1.350 Quadratmeter große Picnic-Hub befindet sich nach Unternehmensangaben in der Westererbenstraße in Dortmund.