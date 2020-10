Picnic erweitert sein Liefergebiet: Demnächst beliefert der Online-Supermarkt auch Verbraucher in Münster.

Picnic bietet nach eigenen Angaben ein Supermarkt-Sortiment mit knapp 10.000 Produkten. Man verspricht günstigste Preise und, den Einkauf gratis nach Hause zu liefern. Von dem Verteilzentrum in Münster-Loddenheide sollen zum Start zehn Elektro-Vans und 25 Runner für insgesamt rund 105.000 Haushalte in Münster, Hiltrup und Wolbeck bereit stehen. Das Unternehmen betont, dass in Münster schon „viele Haushalte auf der Warteliste“ stehen.