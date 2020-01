Lidl: Heimwerkern auf die Sprünge helfen

Anzeige

Im Mittelpunkt des neuen Formats stehen nach einer Lidl-Meldung die Produkte der Lidl-Eigenmarken „Parkside“ und „Powerfix“ für Reparaturen und zum Handwerken in den eigenen vier Wänden. Die Neckarsulmer wollen vom Trend zum Selbermachen (DIY: Do it yourself) profitieren. Lidl biete dafür in regelmäßigen Aktionswochen und durchgängig im Lidl-Onlineshop passendes Werkzeug, Sicherheitskleidung und Elektromaschinen.

Der vor allem durch seine Auswanderergeschichten bekannt gewordene TV-Star habe, so Lidl, im Vorfeld der Zusammenarbeit ausgewählte Produkte im Alltag getestet. Die Kampagne wird beworben im Handzettel, in der Onlinewerbung, in Social Media, am PoS und durch TV-Spots. Die Werbemaßnahmen starten ab dem 14. Januar im zielgruppenrelevanten Umfeld. Online gibt Reimann Expertentipps. Ebenfalls geplant ist ein Event mit Werkstatt- und DIY-Influencern, bei dem Konny Reimann den Freizeithandwerkern als Coach mit Rat und Tat bei ihren Projekten zur Seite stehen soll.