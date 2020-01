Auf der neuen Webseite wenigerverpackung.de präsentieren große Einzelhandelsunternehmen ihre Maßnahmen zur Verpackungsreduktion. Die neue Branchenwebsite soll nach einer Pressemeldung des HDE die Aktivitäten des Handels in Sachen Plastikreduktion oder Recycling transparent machen.

Handelsunternehmen in Deutschland arbeiten laut HDE seit Jahren daran, weniger und besser recycelbare Verpackungen in Deutschland auf den Markt zu bringen. Dieses Engagement hat sich im vergangenen Jahr noch einmal verstärkt. Dieses Engagement soll durch die Seite mit Kapiteln wie „Rezyklateinsatz“, „Mehrweg in der Logistikkette“ einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt werden.