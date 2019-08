Harry-Brot: Übernimmt Kronenbrot-Bäckerei in Witten

Die Harry-Brot GmbH mit Sitz in Schenefeld bei Hamburg plant über eine Tochtergesellschaft, die Produktion von Kronenbrot in Witten vorbehaltlich der Prüfung des Bundeskartellamts zu übernehmen. Die Verhandlungen zur Übernahme befinden sich im fortgeschrittenen Stadium, heißt es in einer Pressemeldung.