Transgourmet hat sich verpflichtet, zukünftig in Deutschland keine Käfigeiprodukte und in Osteuropa keine Schaleneier aus Käfighaltung mehr anzubieten. Laut Aussage des Unternehmens werden bis Ende 2021 sämtliche Schaleneier und Eiprodukte aus Käfighaltung ausgelistet. Dies betreffe die Sortimente aller in Deutschland ansässigen Tochterunternehmen.