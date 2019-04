Ostergeschäft : Lebensmittel im Nest

Anzeige

Mehr als ein Drittel der Verbraucher in Deutschland plant für 2019 Ausgaben für spezielle Waren zum Osterfest ein. Mit weitem Abstand vorne liegen dabei Lebensmittel zum Verschenken, also etwa Ostereier oder Schokohasen.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Spielwaren und Dekorationswaren. Dabei kaufen die meisten Verbraucher ihre Ostergeschenke im stationären Handel, im Online- Handel laufen insbesondere Spielwaren gut. Dies zeigt die bevölkerungsrepräsentative Umfrage, die das IFH Köln im Auftrag des HDE durchführte. Befragt wurden insgesamt 1.500 Verbraucher in Deutschland.

„Viele Einzelhändler erwarten sich wichtige Umsatzimpulse vom Ostergeschäft. Deshalb nehmen die Unternehmen anlassbezogene Ware in ihr Sortiment und investieren in Werbemaßnahmen“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die Höhe der Ausgaben zum Osterfest bleibt in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 voraussichtlich konstant. So planen 13 Prozent der Verbraucher mit Mehrausgaben, 74,4 Prozent wollen ihr Budget auf Vorjahresniveau halten und 12,3 Prozent senken ihre Osterausgaben.

Bei neuen Ideen für den Ostereinkauf setzt die Mehrheit der Befragten auf das soziale Umfeld. Mit großem Abstand folgen Produkte und Aufsteller in den Geschäften sowie die Werbung in Fernsehen, im Internet und in Prospekten. „Empfehlungsmarketing und der persönliche Kontakt zum Kunden sind für erfolgreiche Händler unverzichtbar. Tipps von Freunden, Kollegen und Bekannten haben die höchste Glaubwürdigkeit“, so Genth weiter.