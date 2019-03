dm: Führt Recyclinghinweise ein

Die Drogeriemarktkette dm will im Juni die Regale in allen Filialen mit Hinweisen versehen, wie die Kunden die Verpackungen der Produkte am besten entsorgen. Das sagte Sebastian Bayer (Foto), dm-Geschäftsführer Marketing und Beschaffung, der „Süddeutschen Zeitung“. Auch der Anteil des Rezyklat-Anteils in Verpackungen soll künftig erkennbar sein.