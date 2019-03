Horizon International Services: Handels-Allianz startet in 47 Ländern

Die bereits Mitte des vergangenen Jahres angekündigte internationale Händlerallianz Horizon International Services, ist nach den kartellrechtlich erforderlichen Genehmigungen in 47 Ländern (Europa, Asien und Südamerika) aktiv. im Juni 2018 angekündigt. Unter dem Dach kooperieren Auchan Retail, Casino Group, Metro und Dia.

Die Allianz erbringe beispielsweise Dienstleistungen für große internationale Lieferanten unter Nut-zung ihrer komplementären geographischen Standorte bis hin zur Unterstützung von KMUs bei ihrer internationalen Entwicklung reichen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Partner dieser Allianz verfügen auch über verzahnte Aktivitäten (Einzelhandel in unterschiedlichen Formaten, Großhandel, Belieferungsservice etc.).