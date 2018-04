Valora:Test mit Einkaufs-Button für die Heimlieferung

23.04.2018 Lebensmittel Praxis

Das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Valora bietet jetzt einen neuen Button. Er ist laut Unternehmen online erhältlich. Die Zahl der verfügbaren Buttons beschränkt sich vorerst auf 2.500 Stück. Bereits im November 2017 hatte Valora das innovative Gadget angekündigt. Nach einem intensiven Beta-Test mit erfreulichen Ergebnissen hat sich das Unternehmen nun zu einer Ausweitung der Testphase entschieden.

Anzeige

Der Button soll den Einkauf von zu hause aus für Kunden vereinfachen. Auf Knopfdruck wird es möglich, den bisher nur in Valora Filialen angebotenen OK-Energy Drink in größeren Mengen an die Adresse der eigenen Wahl zu bestellen. Die kostenlose Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden und die Bezahlung laufen automatisch ab. Dies funktioniert über eine App. Cyril Dorsaz, der als Mitarbeiter des Valora Lab von San Francisco aus Retailtrends aufspürt, sagte, mit dem Button komme Valora dem wachsenden Bedürfnis der Kunden im Bereich Connected Home entgegen.

Von den insgesamt 1.800 Interessenten für den Beta-Test haben 200 Ende 2017 den Button erhalten