Kaufland:Fortsetzung der Umweltaktionstage

26.03.2018 Lebensmittel Praxis

Kaufland arbeitet weiter an seinem Image als nachhaltiger und familienfreundlicher Einzelhändler und gibt bekannt zusammen mit dem Verband Deutscher Naturparke in diesen Tagen bundesweit Umweltaktionstage starten zu wollen.

Bis Ende Oktober sollen rund 100 Veranstaltungen in Kindertagesstätten und Schulen statt. Ziel sei es, Kinder und Jugendliche mit Natur- und Umweltthemen vertraut zu machen. Dieses Jahr dreht sich dabei alles um Bienen.

Die Kinder und Schüler erfahren im Rahmen der Aktionstage, was in einem Bienenstaat vor sich geht und welche Aufgaben Bienen in einem Ökosystem haben. „Unser speziell für Kinder entwickeltes Programm soll die Schulen und Kindergärten bei ihrer täglichen praktischen Arbeit im Umgang mit der Natur unterstützen“, erklärt Lavinia Kochanski, CSR-Verantwortliche bei Kaufland. An den Aktionstagen nehmen dieses Jahr rund 100 Kindertagesstätten und Schulklassen in ganz Deutschland teil.