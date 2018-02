Real:Kleingeld-Wechsel-Service per Automat

21.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Metro-Tochter Real und das US-amerikanische Unternehmen Coinstar bieten Verbrauchern neue Selbstbedienungs-Münzzählautomaten in 270 Real-Märkten in Deutschland an. Das teilen die beiden Unternehmen jetzt mit.

Die blauen Coinstar-Kioske in den Real-Märkten akzeptieren Euro-Münzen und geben die entsprechende Summe als Papiergeld oder als Gutschein, einzulösen bei Real, heraus. Kunden müssen nur den Start-Knopf drücken und ihre Münzen in die Schale legen. Die Maschine zeigt dem Nutzer dann die Summe. Sobald die Zählung beendet ist, druckt der Kioskautomat eine Quittung aus, die in Papiergeld oder eine Real-Gutschrift an der Kasse oder an der Kundeninformation umgewandelt wird. Verbraucher zahlen eine geringe Gebühr für den Service.

„Wir suchen immer nach neuen Serviceleistungen, mit denen wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten können“, so Christian Gruentjens, Head of Lease Management bei Real. „Wenn sie ihre Münzen in Papiergeld umwandeln, sind Verbraucher oftmals positiv überrascht, wie hoch die gesammelte Summe ist“, erklärt Nick Harris, bei Coinstar verantwortlich für das Europa-Geschäft.