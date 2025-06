Der europäische Marktführer in der Putenverarbeitung Heidemark übernimmt die Dabe-Geflügelschlachterei in Cloppenburg. Die Geschäftsaktivitäten sollen unverändert fortgeführt werden. Der neue Eigentümer plant Investitionen am Standort.

Heidemark ist auf Puten spezialisiert. Nun übernimmt das Unternehmen eine Geflügelschlachterei in Cloppenburg. Bildquelle: Getty Images

Der Putenspezialist Heidemark aus Ahlhorn hat die Dabe-Geflügelschlachterei in Cloppenburg übernommen. Dies teilte Heidemark mit.

Die Geschäftsaktivitäten der Dabe-Geflügelschlachterei sollen nach Angaben von Heidemark unverändert fortgeführt werden. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter von Dabe, Timo Dartsch, werde dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

„Mit dem Verkauf an die Heidemark Gruppe sichern wir langfristig die Zukunft des Standortes und schaffen die Voraussetzungen für notwendige Investitionen“, erklärte Dartsch laut der Mitteilung. Für die Mitarbeiter und die Stadt Cloppenburg sei die Übernahme durch ein regionales Unternehmen ein maximaler Gewinn.

Heidemark plant Ausbau des Standorts

Heidemark will nach eigenen Angaben in den Standort investieren und diesen ausbauen. „Wir wollen mit hochwertigen Produkten aus nachhaltiger, heimischer Erzeugung weiterwachsen“, zitierte das Unternehmen seinen Geschäftsführer Andres Ruff.

Heidemark bezeichnet sich selbst als europäischen Marktführer in der Putenverarbeitung. Das Familienunternehmen wurde 1965 gegründet. Am Hauptstandort in Ahlhorn betreibt Heidemark nach eigenen Angaben den größten Putenverarbeitungsbetrieb Europas. Die Dabe-Geflügelschlachterei in Cloppenburg bietet den Angaben zufolge seit mehreren Generationen Lohnschlachtungen von Geflügel an.