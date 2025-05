In Zukunft bilden Hannes-Benjamin Schmitz (von links), Thomas Isermann und Frank Riedel den Vorstand der Greenforce Future Force. Bildquelle: Greenforce

Der Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln Greenforce übernimmt den Produzenten von Käsealternativen Mondarella. Die beiden deutschen Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, wie Greenforce mitteilte. Zu den finanziellen Details der Übernahme machte das Unternehmen keine Angaben.

Greenforce will nach eigenen Angaben die ersten Produkte unter einem neuen Label im Sommer 2025 einführen. Das Unternehmen erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Mit der Übernahme will Greenforce sein Sortiment um pflanzliche Käseprodukte erweitern. Das Unternehmen bietet bislang vor allem Fleisch- und Eialternativen an.

Mondarella-Gründer soll in Greenforce-Vorstand einziehen

Der Mondarella-Gründer Frank Riedel soll nach der Übernahme in den Vorstand der Greenforce Future Force einziehen, wie das Unternehmen mitteilte. „Mit Greenforce als Partner können wir unsere Innovationskraft skalieren und unsere Produkte einem breiteren Publikum zugänglich machen“, zitierte das Unternehmen Riedel in der Mitteilung.

Mondarella stellt seit 2021 Käsealternativen auf Basis von Mandeln, Kartoffeln und Shea her. Die Produkte kommen nach Unternehmensangaben ohne Kokos- und Palmöl aus. Der Umsatzanteil von Käsealternativen liegt laut der Mitteilung bei lediglich 0,5 Prozent des konventionellen Marktes. „Der Markt für pflanzlichen Käse steht noch am Anfang, bietet aber enormes Wachstumspotenzial“, zitierte das Unternehmen den aus Thomas Isermann und Hannes Schmitz bestehenden Greenforce-Vorstand.

