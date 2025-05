Gubor ist vor allem bekannt für seine Hohlfiguren aus Schokolade. Bildquelle: Gubor Schokoladen

Die Süßwarenhersteller Gubor als Konzernobergesellschaft von Rübezahl-Riegelein und der polnische Hersteller Colian haben einen Zusammenschluss vereinbart. Die beiden Familienunternehmen wollen durch die Fusion ihre Position auf dem nationalen und internationalen Süßwarenmarkt ausbauen, wie die Unternehmen mitteilten. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Die neue Unternehmensgruppe wird nach eigenen Angaben in zwölf Produktionsstätten in Deutschland, Polen und Irland rund 85.000 Tonnen Süßwaren und 140 Millionen Liter Getränke pro Jahr herstellen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe etwa 4.200 Mitarbeiter.

„Colian und Gubor verbinden nicht nur die Liebe zur Herstellung hochwertiger Süßwaren, sondern auch ihre gemeinsamen Werte und ihre Art, Geschäfte zu führen“, betonte Jan Kolański, Vorsitzender der Geschäftsführung von Colian, in der Mitteilung. Die Unternehmen wollen den Angaben zufolge Synergien in den Bereichen Produktion, Logistik, Einkauf und Innovation erschließen.

Gubor und Colian stellen Produktportfolios vor

Gubor mit Sitz in Dettingen/Teck stellt Saison-Süßwaren und Ganzjahresprodukte her. Zu den Produkten zählen Schokoladen-Hohlfiguren, Schokoladen-Puffreis sowie Dragees und Geleeprodukte. Das Unternehmen vertreibt diese unter den Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti. Gubor exportiert in rund 50 Länder und beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiter in sechs Produktionsstätten in Deutschland und Polen.

Das polnische Familienunternehmen Colian produziert neben Süßigkeiten auch Gewürze, Getränke, Nüsse und Eiscreme. Zum Portfolio gehören zwölf Marken, darunter Goplana, Grześki und Elizabeth Shaw. Das Unternehmen mit Sitz in Opátowek exportiert in über 70 Länder und beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter in sechs Produktionsstätten in Polen und Irland.