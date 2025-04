Spanien

Spanische Schinkenhersteller steigern Ausfuhren

Die spanischen Schinkenexporte sind 2024 mengenmäßig um 1,7 Prozent gewachsen. Der Exportwert stieg dabei deutlich stärker um 11,8 Prozent auf 735 Millionen Euro. Während die Nachfrage in der EU zurückging, verzeichneten die Exporte in Drittländer ein Plus von 10,8 Prozent.