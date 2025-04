Kakaopreise explodieren - Schokoladenhersteller drosseln Produktion von Osterhasen

Großbritannien

Iceland Foods eröffnet zehn neue Standorte an Tankstellen

Der Lebensmittelhändler Iceland Foods baut sein Geschäft an Tankstellen aus. In Kooperation mit EG On the Move verdoppelt das Unternehmen seine Präsenz im Tankstellensektor auf 21 Standorte. Die ersten beiden Geschäfte öffnen Mitte April in Barnstaple und Rotherham.