Getränkeindustrie Mineralbrunnen Überkingen-Teinach steigert Gewinn deutlich Beitrag teilen Der Getränkehersteller Mineralbrunnen Überkingen-Teinach hat seinen Umsatz 2024 um 6,1 Prozent auf 156,2 Millionen Euro gesteigert. Der Konzern-Jahresüberschuss verdoppelte sich auf 12,1 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen neben einer höheren regulären Dividende auch eine Sonderdividende erhalten. Mittwoch, 09. April 2025, 10:01 Uhr Theresa Kalmer

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach

hat seinen Sitz in Bad Teinach-Zavelstein in Baden Württemberg. Der Konzern bietet ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Bildquelle: Mineralbrunnen Überkinger-Teinach