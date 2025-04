Dynamisches Wachstum: Beide Geschäftseinheiten, Naturkosmetik und Pharma, haben weltweit zugelegt. Bildquelle: Weleda AG

Der Naturkosmetik- und Arzneimittelhersteller Weleda hat 2024 einen Rekordumsatz erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, wuchs der Umsatz um 8,3 Prozent auf 456,2 Millionen Euro. Dies sei der höchste Umsatz in der Firmengeschichte.

Zugleich steigerte Weleda seine Profitabilität deutlich. Das operative Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) verdoppelte sich auf 28,3 Millionen Euro, verglichen mit 13,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Weleda-Chefin Müller: Jahr der Erneuerung

Beide Geschäftsfelder trugen zum Wachstum bei. Im Kosmetikbereich stieg der Umsatz um 8,2 Prozent auf 367,9 Millionen Euro, während die Pharmasparte ein Plus von 8,7 Prozent auf 88,3 Millionen Euro verzeichnete.

„Das Jahr 2024 war für Weleda das Jahr der Erneuerung, und es war für uns gleichzeitig wirtschaftlich ein sehr starkes Jahr“, so Vorstandschefin Tina Müller. Die Strategie „Wachstum mit Verantwortung“ sei erfolgreich.

Ausbau des internationalen Geschäftes

Weleda baute im vergangenen Jahr das internationale Geschäft aus. In großen Märkten wie Asien und USA, aber auch in Osteuropa, Südeuropa und Benelux wuchs der Umsatz zweistellig. In der Kernregion Deutschland, Österreich und Schweiz kehrte Weleda nach eigenen Angaben auf den Wachstumskurs zurück. In Deutschland erzielte das Unternehmen ein Umsatzplus von 6,2 Prozent, in der Schweiz von 7,4 Prozent.

Neue Produkte wie die Gesichtspflege Blauer Enzian & Edelweiss sowie die erweiterte Rosmarin-Haarpflege-Serie trieben laut Weleda den Umsatz im Kosmetikgeschäft. Im Pharmabereich wirkten sich die Konzentration auf ein Fokus-Sortiment und besonders die Augenpräparate mit einem Umsatzwachstum von 32 Prozent positiv aus.

Weleda setzt auf Premium und neue Vertriebskanäle

Weleda kündigte an, 2025 weitere neue Produktlinien einzuführen, darunter die Mehrgenerationen-Linie minLen und die Gesichtspflege Cell Longevity. Mit diesen Innovationen will das Unternehmen in Richtung Premium gehen und seine Vertriebskanäle erweitern. Beide Produktlinien sollen Kunden in Parfümerien finden.

Das Unternehmen stellte zudem einen modernisierten Markenauftritt mit neuem Logo und der Ergänzung „Natural Science“ beziehungsweise „Swiss Natural Science“ vor. Damit will Weleda verstärkt jüngere Zielgruppen ansprechen.