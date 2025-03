Ifo-Umfrage - Deutsche Industrie verliert international stark an Wettbewerbsfähigkeit

Österreich

Lidl verkauft Altgebäck zum Sparpreis

Der Discounter bietet ab sofort Backwaren vom Vortag in Viererpackungen für einen Euro an. Die Kunden sparen bis zu 70 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Von jedem verkauften Paket fließen 10 Cent an die Hilfsorganisation Licht ins Dunkel.