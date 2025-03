Ob PET-Einwegflasche, PET-Mehrwegflasche, Glasflasche oder Dose: Mit insgesamt 318 verschiedenen Verpackungsarten und -größen ist das Angebot von Coca-Cola in Deutschland vielfältig. Die neue 0,85 Liter PET-Flasche ergänzt dieses Angebot künftig. Bildquelle: Coca Cola

Coca-Cola führt eine neue 0,85-Liter-Flasche ein. Der Getränkehersteller will damit vor allem kleinere und Single-Haushalte ansprechen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Flaschen kommen ab April in den Handel.

Die neue Flaschengröße ist die erste Verpackungsneuheit von Coca-Cola in Deutschland im Bereich der großen PET-Einwegpfandflaschen über 0,5 Liter seit 17 Jahren. Die Flaschen werden für die Marken Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite und Mezzo Mix erhältlich sein. Das Unternehmen verwendet für die Flaschen ausschließlich recyceltes PET.

„Wir sehen einen Trend bei kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken hin zu kleineren Packungsgrößen“, erklärte Arne Koslowski, Vice President Commercial Development bei Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, in der Mitteilung. Bis zu 10 Prozent des Erfrischungsgetränke-Volumens im Lebensmitteleinzelhandel entfallen auf Verpackungen zwischen 0,5 Liter und 1 Liter.

Coca-Cola setzt auf günstigeren Preis

Der Getränkehersteller betonte, die unverbindliche Preisempfehlung für die neue 0,85-Liter-Flasche liege deutlich unter der für die 1-Liter-PET-Einwegflasche. „Wir bringen eine neue Packung in den Markt und besetzen damit eine Lücke im Angebot“, sagte Koslowski.

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland hat nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Euro in die Umstellung der Produktionslinien investiert. Die neue Flaschengröße wird an den Standorten in Dorsten, Genshagen und Knetzgau gefüllt. Deutschland ist derzeit der einzige Markt des Abfüllers mit der neuen Flaschengröße.