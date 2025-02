Öko-Vorteile fraglich Slow Food Deutschland kritisiert Insekten als Nahrungsmittel Beitrag teilen Slow Food Deutschland äußert Bedenken gegen Insekten als Nahrungsmittel in Europa. Die Organisation stellt die ökologischen Vorteile in Frage und betont die Risiken der Insektenzucht. Stattdessen plädiert sie für weniger Lebensmittelverschwendung. Donnerstag, 20. Februar 2025, 12:25 Uhr Thomas Klaus

In Asien üblich, in Europa kaum verbreitet: Slow Food hält einen Siegeszug von Insekten-Food in Deutschland für unrealistisch. Bildquelle: Getty Images