Krombacher im neuen Gewand: Das neue Produktdesign von Krombacher Pils. Bildquelle: Krombacher Brauerei

Krombacher hat eine umfassende Neugestaltung seines Markenauftritts angekündigt. Die Brauerei will ab Februar 2025 unter dem Motto „Auf unsere Natur“ ihr Erscheinungsbild verjüngen, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Brauerei plant demnach einen vollständigen Relaunch. Dazu gehören ein neues Produktdesign, ein neuer Werbespot sowie neue Werbemittel für Handel und Gastronomie. „Unser Krombacher kommt aus der Natur. Das wollen wir auch visuell begreiflich machen“, erklärte Marketing-Geschäftsführer Ralph Zimmerer laut der Mitteilung. Die Brauerei will nach eigenen Angaben die „Krombacher Insel“ aus den TV-Spots an allen Kommunikationspunkten darstellen und das Felsquellwasser stärker visualisieren.

Die Umstellung beginnt am 17. Februar 2025 zunächst mit Krombacher Pils und der alkoholfreien Variante. Das neue Design zeigt sich unter anderem in einer dunkelgrünen Farbgebung und wellenförmigen Etiketten. Die Farbwahl orientiert sich laut Krombacher an den Wäldern und dem Kindelsberg, dem Wahrzeichen der Heimatregion. Der namensgebende Ort Krombach liegt im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein. Weitere Sorten sollen im Laufe des Jahres folgen. Die Gestaltung stammt von der Roman Klis Agentur. „In turbulenten Zeiten dienen Marken als Anker für Stabilität und Klarheit“, erklärte Agenturinhaber Roman Klis in der Mitteilung.

Krombacher startet TV-Offensive mit Regionalspots

Ab dem 14. Februar 2025 schaltet Krombacher einen neuen TV-Werbespot. Die von der Agentur Jung von Matt Spree entwickelte Kampagne wurde in der Region um die Brauerei gedreht, unter anderem an der Wiehltalsperre und an der sogenannten Dicken Buche, einem markanten Baum in Krombach. Einen Tag später startet zudem ein neuer Bundesliga-Werbespot zur Rückrunde.

Die Brauerei kündigte außerdem Aktivierungsmaßnahmen zum Thema Wald und Wasser an. Diese sollen das Naturschutzengagement des Unternehmens fortführen.

Die neue Markenkampagne wird nach Unternehmensangaben bundesweit an allen digitalen Kontaktpunkten der jeweiligen Produktzielgruppe zu sehen sein. In den sozialen Medien will Krombacher besonders das Waldengagement in den Mittelpunkt stellen.