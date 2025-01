Nach fast drei Jahrzehnten - Spargelbauer-Verband verabschiedet Vorstandssprecher Rolf Meinhardt

Ein Urgestein der Branche: Rolf Meinhardt (Mitte) bleibt dem Verband noch beratend erhalten. Bildquelle: VSSE

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer hat seine Generalversammlung abgehalten. Dabei wurde der stellvertretende Vorstandssprecher Rolf Meinhardt nach 29-jähriger Tätigkeit durch Gründungsmitglied Wolfgang Böser und Vorstandssprecher Simon Schumacher verabschiedet.

Leistungen von Meinhardt hervor gehoben

In seiner Laudatio hob Wolfgang Böser die Leistungen von Rolf Meinhardt für die Branche hervor. Meinhardt habe bereits in den achtziger Jahren im Arbeitskreis Spargel Südhessen mit Infoveranstaltungen zu Saisonarbeitskräften und der Fax-Info-Börse den Weg zum VSSE bereitet. Durch jährliche Saisoneröffnungen mit zum Beispiel der längsten Spargeltheke der Welt oder der Spargelpyramide habe er für eine große Medienpräsenz der Branche gesorgt. Meinhardt sei außerdem Mitinitiator des heutigen Messeduos Expose und Expodirekt gewesen, so Böser.

Chantal Wendel neu in den Vorstand gewählt

Meinhardt wurde zum Ehrenmitglied des VSSE ernannt. Als seine Nachfolgerin wurde Chantal Wendel, Betriebsleiterin vom Spargel und Obsthof Wendel in Zwingenberg und Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, gewählt. Die Funktion des stellvertretenden Vorstandssprechers wird Markus Kirn, bereits VSSE-Vorstandsmitglied, übernehmen, der dafür einstimmig in der Generalversammlung gewählt wurde.

Neu im Vorstand ist Chantal Wendel, Betriebsleiterin vom Spargel und Obsthof Wendel in Zwingenberg sowie Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen.

Postkarten-Aktion zum Mindestlohn fortgesetzt

Themen der Verbandsversammlung waren ferner unter anderem Stellungnahmen zur Kritik am Folien-gestützten Anbau, bilaterale Abkommen für den Zugang zu Arbeitskräften aus Drittstaaten und die Aussetzung der anvisierten Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro.

Aktuell läuft in Sachen „Mindestlohn“ eine Postkarten-Aktion des Netzwerkes der Spargel- und Beerenverbände, des Landesverbandes Erwerbsobstbau Baden-Württemberg und der Obstregion Bodensee.

2025 wieder diverse Aktionstage geplant

Auch 2025 soll es vom Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände veranstaltete Aktionstage geben: den 3. Tag des deutschen Spargels am 5. Mai 2025, den 2. Tag der deutschen Erdbeere am 24. Mai 2025 und nun auch den 1. Tag der deutschen Heidelbeere am 7. Juli 2025.

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer vertritt die Interessen der Spargel- und Erdbeeranbauer mit dem Schwerpunkt in Süddeutschland. Mit 615 Mitgliedern ist der VSSE Deutschlands größter Verband für Spargel- und Erdbeeranbauer.