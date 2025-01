Der Bio-Getränkehersteller Voelkel bekommt nach 14 Jahren einen neuen Finanzchef. Denn Christian Harder (Foto, Zweiter v.l.) übergibt die Position an Arne Zipoll. Doch er bleibt Berater.

Führungswechsel in Getränkebranche

Führungswechsel in Getränkebranche Voelkel-Finanzchef Harder geht in den Ruhestand

Die bisherige Voelkel-Geschäftsführung: Boris Voelkel, Christian Harder, Jurek Voelkel, Jacob Voelkel, Stefan Voelkel (v.l.n.r.). Bildquelle: Voelkel

Beim Getränkehersteller Voelkel steht eine wichtige Personalie ins Haus. Denn Finanzchef Christian Harder verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren und geht in den Ruhestand. Das teilte der Hersteller für Säfte und Erfrischungsgetränke im Bio-Fachhandel mit. Der 67-jährige Hamburger wird von Arne Zipoll (43) abgelöst. Harder bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten.

Harder prägte wichtige Entwicklungen

Der Manager verantwortete in der Geschäftsführung neben Stefan, Jacob, Boris und Jurek Voelkel die Bereiche Finanzen und Personal. „Christian Harder hat einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass Voelkel seit 2010 konstant gewachsen ist, in den letzten zehn Jahren fast immer zweistellig“, äußerte sich Stefan Voelkel. Er ergänzte: 2024 werde das erfolgreichste Jahr in der fast 90-jährigen Geschichte.

Der scheidende Finanzchef prägte laut Unternehmen wichtige Entwicklungen des Unternehmens. Dazu gehörten die Überführung in Verantwortungseigentum vor zehn Jahren sowie Investitionen in die Produktion.

Unternehmen seit 2011 Teil einer Stiftung

Das Unternehmen aus dem Wendland stellt Frucht- und Gemüsesäfte sowie Erfrischungsgetränke in Bio-Qualität her. Das Sortiment umfasst den Angaben zufolge über 250 Produkte.

Die Familie Voelkel überführte das Unternehmen 2011 in eine Stiftung. 90 Prozent des Gewinns fließen jährlich zurück in das Unternehmen. Die restlichen zehn Prozent gehen an gemeinwohlorientierte Projekte. Voelkel beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell 370 Mitarbeiter.