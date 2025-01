Naturheilmittelbranche Bad Heilbrunner übernimmt Abtswinder Naturheilmittel

Der Teehersteller Bad Heilbrunner ist bei Abtswinder Naturheilmittel eingestiegen. Das Unternehmen will die Produktionsanlagen in Abtswind in Unterfranken modernisieren und ausbauen. Teile der Arzneimitteltee-Produktion sollen an den neuen Standort verlagert werden.