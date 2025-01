Getränkevertrieb Rising Brands vertreibt Diageo-Marke Belsazar

Rising Brands übernimmt ab Februar 2025 den Vertrieb der Wermutmarke Belsazar von Diageo in Deutschland. Das Unternehmen will sich dabei besonders auf die Gastronomie konzentrieren. Belsazar stellt seine Produkte auf Basis regionaler Weine sowie verschiedener Kräuter und Gewürze her.