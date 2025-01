Die Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Deutschland wird immer restriktiver. Im vierten Quartal 2024 berichten 32 Prozent der kreditsuchenden Mittelständler von Schwierigkeiten – ein Rekordwert. Besonders betroffen sind Unternehmen aus dem Großhandel.

Banken sind zurückhaltender geworden bei der Vergabe von Krediten an Mittelständler, wie die neue KfW-Ifo-Kredithürde zeigt. Bildquelle: Getty Images

Die Banken in Deutschland haben ihre Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen weiter verschärft. Im vierten Quartal 2024 berichteten 32 Prozent der kreditsuchenden Mittelständler von einem restriktiven Verhalten der Banken, wie die KfW mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Einführung der aktuellen Befragungsmethodik im Jahr 2017. Das sind Ergebnisse der KfW-Ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes Quartal Daten der Konjunkturumfragen des Ifo-Instituts aus, differenziert nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

Bei Großunternehmen entspannte sich die Lage im Gegensatz zum Mittelstand leicht. Der Anteil der Unternehmen, die über schwierige Kreditverhandlungen klagten, sank um 2,6 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent. Drei Monate zuvor hatte dieser Wert noch einen Rekordstand erreicht.

Einzel- und Großhandel stark betroffen

Besonders stark verschlechterte sich der Kreditzugang für mittelständische Unternehmen im Großhandel. Dort stieg der Anteil der Firmen, die eine restriktive Kreditvergabe beklagten, um 11,9 Prozentpunkte auf 36,7 Prozent. Auch im Einzelhandel (plus 3,6 Prozentpunkte auf 37,2 Prozent) und im Verarbeitenden Gewerbe (plus 2,2 Prozentpunkte auf 33,4 Prozent) verschärfte sich die Situation. „Die Unternehmen in diesen Bereichen leiden unter einer schlechten Geschäftslage und schwachen Absatzerwartungen. Viele planen daher einen Stellenabbau“, erklärte KfW-Finanzmarktexpertin Jenny Körner in der Mitteilung.

Die Kreditnachfrage blieb trotz gesunkener Zinsen schwach. Lediglich 21,1 Prozent der mittelständischen Unternehmen und 28 Prozent der Großunternehmen wollten Kredite aufnehmen. Dies liegt nach Angaben der KfW deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. „Natürlich wirken die weiterhin straffen Finanzierungsbedingungen der Banken hemmend auf die Kreditnachfrage. Schwerer dürfte allerdings wiegen, dass die Unternehmen wegen der andauernden wirtschaftlichen Schwächephase, der politischen Unsicherheit und der pessimistischen Geschäftserwartungen zögern, sich in langfristigen Kreditverträgen zu binden“, sagte Körner.