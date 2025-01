Katharina Herzog ist neue Vice President Sales bei Danone in Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung. In ihrer Position verantwortet sie jetzt den Vertrieb des Danone FMCG- und Säuglingsnahrungsportfolios – und damit Marken wie Actimel, Alpro, Volvic oder Aptamil.

Danone ist in vier Geschäftsbereichen erfolgreich tätig. Bildquelle: Getty Images

Katharina Herzog hat bei Danone die Funktion des Vice President Sales für Deutschland übernommen. Außerdem ist sie Mitglied der Geschäftsleitung. In ihrer Position verantwortet Herzog den Vertrieb des Danone FMCG- und Säuglingsnahrungsportfolios – und damit Marken wie Actimel, Alpro, Volvic oder Aptamil.

Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung

Die Managerin verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Vertriebs- und Marketingfunktionen sowie als Geschäftsführerin in großen FMCG-Unternehmen, unter anderem bei Danone. Dort war sie fast sechs Jahre tätig, zuletzt als Vice President Marketing Europe bei Henkel Consumer Brands.

Ihre Karriere begann Herzog 2004 bei Henkel. Sie bekleidete dort in der Folge verschiedene Positionen im Marketing und Vertrieb. 2013 wechselte Herzog als Sales Development Director zu Danone Dairy. 2016 wurde sie Country Managerin bei Danone Dairy in der Schweiz und Mitglied der Geschäftsführung Dairy in DACH. Nach einem knapp zweijährigen Zwischenstopp bei L’Oréal als General Manager Sales wechselte sie 2019 als General Manager Deutschland Beauty Retail zu Henkel zurück.

Danone ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Milchfrische, pflanzenbasierte Produkte, natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke sowie frühkindliche und medizinische Nahrung. Mit rund 2.150 Mitarbeitern produziert Danone DACH über 1.000 unterschiedliche Produkte. Das Portfolio umfasst internationale und lokale Marken wie Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Milupa, Volvic, Evian, Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel und Neocate.