Der Verband der Fleischwirtschaft verstärkt seine Lobbyarbeit mit einem neuen Büro in Berlin. Die Repräsentanz wird von Thomas Marx geleitet. Der Verband vertritt Unternehmen, die über 90 Prozent der deutschen Fleischversorgung abdecken.

Nah dran an der großen Politik: Der Verband der Fleischwirtschaft eröffnet ein Lobbybüro in Berlin. Bildquelle: Getty Images

Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) hat in Berlin ein Hauptstadtbüro eröffnet. Thomas Marx leitet die neue Repräsentanz, teilte der Verband mit. Der 46-jährige Jurist war zuvor drei Jahre als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Konrad Stockmeier (FDP) tätig.

„Die Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsunternehmen werden zu einem großen Teil in Berlin gestaltet. Deshalb verstärken wir unser politisches Engagement mit einem Ansprechpartner im Herzen der Hauptstadt“, begründete Hauptgeschäftsführer Steffen Reiter laut der Mitteilung die Eröffnung des Büros.

Versorgung mit Fleisch aus heimischer Produktion im Fokus

Der Verband will nach eigenen Angaben durch die Präsenz in Berlin die Interessen seiner Mitglieder stärker in politische Diskussionen einbringen. „Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Versorgungssicherheit mit Fleisch aus heimischer Produktion auch weiterhin sichergestellt werden kann“, zitierte der Verband Reiter.

Die Mitgliedsunternehmen des Verbands decken nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der deutschen Versorgung mit Schweine- und Rindfleisch ab. Dies umfasst auch den gesamten Import und Export des Sektors. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben Unternehmen aus nahezu allen Bereichen des Vieh- und Fleischsektors.