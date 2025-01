Mit Luka Somen (links) gewinnt Reemtsma einen international versierten Finanzexperten mit Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Er tritt die Nachfolge von Inna Napolskaya (rechts) an, die ebenfalls eine neue Position übernimmt. Bildquelle: Reemtsma

Der Tabakhersteller Reemtsma hat Luka Somen zum neuen Finanzchef für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Der Manager hat die Position zum Jahresbeginn 2025 übernommen, wie das Unternehmen mitteilte. In dieser Rolle verstärkt Somen zugleich die Geschäftsleitung der Reemtsma Cigarettenfabriken und ist Teil des Reemtsma-Vorstandes.

Der 34-jährige Manager folgt auf Inna Napolskaya, die künftig als Finance Transformation Director die globale Transformationsagenda der Reemtsma-Muttergesellschaft Imperial Brands steuert. Napolskaya hatte nach Angaben des Unternehmens zuletzt als Finanzvorständin die Einführung eines neuen Finance-Betriebsmodells verantwortet.

Stationen in Brasilien, Kroatien, Österreich und den Niederlanden

Somen wechselt von dem Brauereikonzern Heineken zu Reemtsma. Bei Heineken arbeitete er zuletzt als Finanzchef für Deutschland. In den vergangenen zehn Jahren hatte der Manager verschiedene Führungspositionen in Österreich, Brasilien, den Niederlanden und seinem Heimatland Kroatien inne.

Der neue Finanzchef berichtet an Darren Lees, den Finanzchef Europa von Imperial Brands, sowie an Dior Decupper, die Chefin der Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Reemtsma beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1.700 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Langenhagen. Das Unternehmen ist nach eigener Darstellung der zweitgrößte Anbieter im deutschen Tabakmarkt.