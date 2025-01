Der Konsumgüterhersteller Burnus Care hat Jörn Staas (Foto) zum weltweit verantwortlichen Direktor für Vertrieb und Marketing ernannt. Das Unternehmen will mit der Personalie seine Neupositionierung vorantreiben. Der ehemalige Hotelier Frank Heller hatte den Hersteller der Marken Kamill, Burti und Litamin vor zwei Jahren aus der Insolvenz übernommen.

Der Konsumgüterhersteller Burnus Care hat Jörn Staas zum weltweit verantwortlichen Direktor für Vertrieb und Marketing ernannt. Dies teilte das Unternehmen mit. Staas verfügt nach Angaben von Burnus Care über Führungserfahrung bei Mondelez, PepsiCo, Starbucks und Spectrum Brands.

Das Unternehmen will mit der Personalie seine Neupositionierung vorantreiben. „Mich begeistert an meiner Aufgabe bei Burnus Care die Zukunft des Unternehmens mit einem talentierten Team weiter zu denken und gemeinschaftlich zu gestalten“, zitierte das Unternehmen Staas in der Mitteilung.

Burnus Care gehören nach eigenen Angaben die Marken Kamill, Burti und Litamin. Das Unternehmen hat außerdem die Baby- und Kinderpflegemarke Germacare neu eingeführt. Die Duschgel-Marke Cliff will Burnus Care den Angaben zufolge noch in diesem Jahr neu positionieren.

Der ehemalige Hotelier Frank Heller hatte Burnus Care vor gut zwei Jahren aus der Insolvenz übernommen. Mit der Übernahme sicherte Heller nach eigenen Angaben rund 200 Arbeitsplätze sowie die Produktionsstätte in Deutschland. Das Unternehmen ist aus einer 1836 in Darmstadt gegründeten Seifensiederei hervorgegangen.